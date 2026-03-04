Скидки
Мультфильму «Прыгуны» прогнозируют самый успешный старт Pixar со времён «Тайны Коко»

Издание Deadline представило прогнозы насчёт стартовых сборов предстоящего мультфильма «Прыгуны». Аналитики предполагают, что сборы анимационной картины за первые выходные в мировом прокате составят $ 88 млн.

Таким образом, лента может показать самый успешный старт для студии Pixar со времён выхода мультфильма «Тайны Коко» в 2017 году, который собрал $ 104,7 млн за дебютный уикенд. «Прыгуны» также стали самым высокооценённым проектом компании за девять лет: на агрегаторе Rotten Tomatoes мультфильм получил 97% свежести.

«Прыгуны» выйдут в мировом прокате 6 марта. Картина расскажет об учёной, которая обожает животных. Она создала технологию, которая перемещает её сознание в робота-бобра. Став зверьком, она отправляется в дикую природу, чтобы изучить место обитания животных и наладить общий язык с ними.

Что пишут критики про новый мультфильм:
«Один из лучших проектов Pixar»: критики в восторге от мультфильма «Прыгуны»
