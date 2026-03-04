Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Миллион деталей и большой открытый мир: новые детали игры Crimson Desert

Миллион деталей и большой открытый мир: новые детали игры Crimson Desert
Комментарии

Журналисты опубликовали превью новой ролевой игры Crimson Desert. Представители различных СМИ погрузились в первые часы проекта и поделились своим мнением.

Обозреватели отмечают, что игра получила достойную оптимизацию, несмотря на масштабы и красивую графику — на современных сборках она работает стабильно. Похвалили серьёзную атмосферу проекта, которая напомнила «Игру престолов», а также разнообразную боевую систему, позволяющую развивать Клиффа в выбранном направлении.

Что рассказали журналисты о Crimson Desert

  • Главный герой будет встречть различных персонажей на протяжении игры, которых можно взять в команду. Учитывая прокачку самого Клиффа и мнгообразие действий за других героев, боевую систему называют сложной для неопытных игроков: приходится комбинировать ближние удары, использовать скиллы и выбирать подходящее оружие.
  • Огромный и разнообразный мир, с большим количеством активностей. Помимо захвата областей, которые занимают противники, в игре будет множество второстепенных заданий — они отличаются друг от друга и предлагают разные побочные истории.
  • Систему прокачки также называют разнообразной благодаря обширному древу навыков. На протяжении игр Клифф сможет получать уникальные способности, связанные с прыжками и атаками. Каждый пользователь сможет найти свой способ победить противников.
  • В Crimson Desert хватает не только серьёзных ситуаций, но и комедийных эпизодов. Журналист издания IGN привёл в пример побочное задание, где герою необходимо прочистить дымоход в доме одного из NPC. Для этого необходимо найти метлу и потратить время на саму чистку. Такие побочные задания помогают разнообразить мрачную атмосферу проекта.
  • Обозреватели отмечают масштаб ролевой игры. Разработчики взяли различные механики из других игр и соединили их в один большой проект. Так, в Crimson Desert будет система наград за убийство противников, напоминающая аналогичную из Red Dead Redemption. Кроме того, в проекте есть возможность готовить еду, как в The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Crimson Desert выйдет 19 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра расскажет о Клиффе — могучем воине из отряда Серогривых. Долгое время он вместе со своими товарищами защищал мир от различных угроз. Однако теперь ему предстоит путешествовать по разрушенному континенту и сражаться с войсками Чёрного Медведя. В проекте будет русский перевод в виде субтитров.

О другой популярной видеоигре:
Грейс дрожит, Леон уничтожает. За что мы полюбили Resident Evil Requiem
Грейс дрожит, Леон уничтожает. За что мы полюбили Resident Evil Requiem
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android