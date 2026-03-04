Скидки
Финальный аддон для Atomic Heart выйдет 16 апреля — «Кровь на Хрустале»

Российская студия Mundfish раскрыла дату выхода четвёртого дополнения для игры Atomic Heart. Релиз аддона под названием «Кровь на Хрустале» сотоится 16 апреля.

Видео доступно во VK-группе Кинокомпания Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.

В новой главе П-3 и Близняшка вступят в финальное противостояние с ХРАЗом, чтобы попытаться предотвратить мировую катастрофу. Игроки смогут отправиться в приключение по новым загадочным локациям и столкнуться с неожиданными противниками.

«Кровь на Хрустале» станет финальным дополнением для Atomic Heart — оно завершит историю первой части. До этого для игры выпустили три аддона: «Инстинкт Истребления», «Узник Лимбо» и «Чары морских глубин». Разработчики ранее также анонсировали сиквел и спин-офф с онлайн-режимом под названием The Cube.

