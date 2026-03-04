Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств» сыграет звезда «Чужого: Земля» Бабу Сизей

Во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств» сыграет звезда «Чужого: Земля» Бабу Сизей
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter сообщило о пополнении в актёрском составе второго сезона «Рыцаря Семи Королевств». Так, в продолжении сыграет звезда сериала «Чужой: Земля» Бабу Сизей.

Актёр воплотит на экране сира Бенниса — рыцаря, также известного как Беннис Бурый Щит. Во втором сезоне также снимутся Люси Бойнто («Богемская рапсодия») и Питер Муллан («Озарк») — они сыграют Красную Вдову и Юстаса Осгрея соответственно.

«Рыцарь Семи Королевств» представляет собой приквел «Игры престолов», который основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина. Проект рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Второй сезон сериала выйдет в начале 2027 года.

Каким получился приквел «Игры престолов»:
Триумфальное возвращение в «Игру престолов». Обзор «Рыцаря Семи Королевств»
Триумфальное возвращение в «Игру престолов». Обзор «Рыцаря Семи Королевств»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android