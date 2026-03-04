Брутальные постеры пятого сезона «Пацанов» — трейлер 5 марта

Компания Amazon представила брутальные постеры пятого сезона сериала «Пацаны». Авторы также анонсировали финальный трейлер продолжения — он выйдет уже 5 марта.

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Пятый сезон станет финальным для всего сериала. В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев.

Пятый сезон «Пацанов» стартует на стриминговом сервисе Prime Video 8 апреля. Главные роли вновь сыграли Джек Куэйд («Компаньон»), Карл Урбан («Стартрек: Возмездие»), Энтони Старр («Банши») и другие актёры. Шоураннером сериала выступает Эрик Крипке — автор знаменитого шоу «Сверхъестественное».