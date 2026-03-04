Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Брутальные постеры пятого сезона «Пацанов» — трейлер 5 марта

Брутальные постеры пятого сезона «Пацанов» — трейлер 5 марта
Комментарии

Компания Amazon представила брутальные постеры пятого сезона сериала «Пацаны». Авторы также анонсировали финальный трейлер продолжения — он выйдет уже 5 марта.

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Пятый сезон станет финальным для всего сериала. В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев.

Пятый сезон «Пацанов» стартует на стриминговом сервисе Prime Video 8 апреля. Главные роли вновь сыграли Джек Куэйд («Компаньон»), Карл Урбан («Стартрек: Возмездие»), Энтони Старр («Банши») и другие актёры. Шоураннером сериала выступает Эрик Крипке — автор знаменитого шоу «Сверхъестественное».

О другом популярном сериале:
Один восторг. Как началось продолжение легендарной «Клиники»
Один восторг. Как началось продолжение легендарной «Клиники»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android