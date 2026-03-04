Ubisoft подтвердила ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag — концепт

Компания Ubisoft официально подтвердила разработку ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag. Разработчики представили первый концепт-арт, на котором изображён главный герой игры — пират Эдвард Кенуэй.

Фото: Ubisoft

Проект получил название Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Примечательно, что разработку ремейка подтвердили 4 марта — именно в эту дату в 2013 году анонсировали оригинальную игру. Авторы также намекнули, что больше информации о предстоящем проекте появится в ближайшее время.

Слухи вокруг Assassin's Creed не новы, но стоит отметить: «Ничто не истинно. Всё дозволено». Что ж, за исключением этого случая, некоторые слухи немного укрепились. Держите свою подзорную трубу на горизонте.

Ранее в СМИ сообщали, что ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag выйдет в 2026 году. По данным журналистов, геймплей пиратского экшена будет ближе к последним частям серии, в которых стало больше RPG-элементов. Игрокам представят обновлённую систему лута и характеристик экипировки главного героя. Кроме того, разработчики переработали систему боя, которая стала родственна недавней Assassin's Creed Shadows.