Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышил тизер сериала «Фонари» в духе «Настоящего детектива» — премьера в августе

Вышил тизер сериала «Фонари» в духе «Настоящего детектива» — премьера в августе
Комментарии

Компания HBO представила дебютный тизер сериала «Фонари». Супергеройское шоу выйдет в августе в онлайн-кинотеатре HBO Max.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Шоу расскажет о двух супергероях из корпуса Зелёных фонарей, расследующих некое убийство в США. Образ Джона Стюарта воплотит на экране звезда недавнего триллера «Ребел-Ридж» Аарон Пьер, а его наставника Хэла Джордана сыграет Кайл Чендлер («Волк с Уолл-стрит»). Гаррет Диллахант («Бойтесь ходячих мертвецов») сыграет загадочного ковбоя Уильяма Мейкона.

Производством сериала занимаются знаковые для индустрии люди: Том Кинг (сценарист комиксов DC), Крис Манди («Озарк») и Деймон Линделоф («Хранители», «Остаться в живых», «Оставленные»).

Материалы по теме
Грейс дрожит, Леон уничтожает. За что мы полюбили Resident Evil Requiem
Грейс дрожит, Леон уничтожает. За что мы полюбили Resident Evil Requiem
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android