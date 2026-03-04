Скидки
Valve не будет выдавать лицензии на проведение турниров по CS:GO

Valve не будет выдавать лицензии на проведение турниров по CS:GO
Компания Valve подтвердила изданию Dust2.us, что не станет выдавать турнирным операторам лицензии на проведение соревнований по Counter-Strike: Global Offensive.

После выделения игры в отдельный App ID онлайн CS:GO превысил 60 тыс. человек, что породило интерес к проведению ретротурниров. Однако Valve пресекла эту возможность, не объяснив причин отказа. Вероятно, компания не хочет размывать аудиторию Counter-Strike 2 и поддерживать соревновательную экосистему в игре, которую больше не обновляет.

При этом Valve продолжает выдавать лицензии на турниры по другим своим тайтлам, включая Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, Team Fortress: Classic и Day of Defeat. Кроме того, по ещё не вышедшей Deadlock уже проведено более 200 турниров — несмотря на отсутствие официальной лицензионной программы для этой игры.

