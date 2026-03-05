Скидки
Сериал «Медведь» завершат на пятом сезоне — Джейми Ли Кёртис

Сериал «Медведь» завершат на пятом сезоне — Джейми Ли Кёртис
Актриса Джейми Ли Кёртис, которой в «Медведе» досталась роль мамы главного героя, в интервью проговорилась о важной детали. По её словм, сериал завершат на пятом сезоне и не будут продлевать.

Сейчас доступно четыре сезона «Медведя», а фанаты гадали, сколько ещё времени FX будет доить шоу, выпуская новые и новые сезоны.

Сериал «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. Ряд вещей идёт не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные и непопулярные среди работников решения, чтобы спасти заведение.

