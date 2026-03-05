Скидки
Звезда «Битвы за битвой» Тияна Тейлор договаривается об отдельном фильме о своей героине

Звезда «Битвы за битвой» Тияна Тейлор договаривается об отдельном фильме о своей героине
Комментарии

В интервью звезда «Битвы за битвой» Тияна Тейлор рассказала, что обсуждает сейчас с Полом Томасом Андерсоном один важный вопрос. Это касается продолжения картины, но полностью посвящённого её героине Перфидии.

По словам Тейлор, она бы хотела, что персонаж получил такое развитие и продолжение «Битвы за битвой» вращалось бы вокруг женщины.

Разговоры об этом вполне себе реальные. Хочу подтвердить всем, что я сейчас умоляю Пола Томаса Андерсона снять это.

«Битва за битвой» — один из главных фильмов 2025 года. Картина номинирована на «Оскар» во многих категориях, и даже без награды Академии лента уже выиграла много другого.

