Большой трейлер Marathon от авторов Destiny выйдет на PS4 и Xbox One
События Marathon разворачиваются в далёком будущем на низкой орбите небесного тела Тау Кита IV. Игроки выступают в роли одного из кибернетических наёмников, который отважился сделать шаг в неизвестность и побороться за выживание и богатства. Цель — отправляться на вылазки, собирать ресурсы и улучшать своих Бегунов.
Экстракшен-шутер выйдет 5 марта на PS5, Xbox Series и ПК.
Комментарии
