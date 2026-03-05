Появился новый международный постер мультфильма «История игрушек 5»

Disney и Pixar опубликовали новый международный постер мультфильма «История игрушек 5». В его центре расположены ключевые герои франшизы.

Новый постер «Истории игрушек 5»

Фото: Disney

Картина расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

Режиссёром и сценаристом мультфильма выступил автор предыдущих частей Эндрю Стэнтон. Премьера анимационной ленты в мировом прокате состоится 19 июня.