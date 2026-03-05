Скидки
«Конкуренции нет»: Кристиан Бэйл — о его чудовище Франкенштейна и Джейкобе Элорди

«Конкуренции нет»: Кристиан Бэйл — о его чудовище Франкенштейна и Джейкобе Элорди
Обстоятельства забавно сложились, поскольку в конце 2025 года мир увидел «Франкенштейна» Гильермо дель Торо, а уже в этом месяце в прокат выходит картина «Невеста!», в которой роль чудовища Франкенштейна исполнил Кристиан Бэйл.

По словам Кристиана, между версиями персонажа его и Джейкоба Элорди, конечно же, нет никакой конкуренции. Да и самой неприязни к Джейкобу Бэйл не испытывает.

Я вообще не вижу в нём конкуренции. Я не испытываю подобных чувств к другим актёрам, если только они мне лично не нравятся. Он высокий, мерзавец… он невероятно красив, как я вообще могу с ним конкурировать?

В мировой прокат «Невеста!» выйдет уже 6 марта.

