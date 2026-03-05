Фильм «К себе нежно» с Кариной Разумовской вышел в кинотеатрах России
С сегодняшнего дня драматический фильм «К себе нежно» можно посмотреть в кинотеатрах всех городов России. Прокат начался с 5 марта.
Лента расскажет историю Нади — хирурга, который помогает людям слышать, видеть и чувствовать, но сама перестала прислушиваться к себе. Чтобы снова этому научиться, ей предстоит пройти шесть «уроков нежности» — курс «повышения квалификации по собственной жизни».
Главные роли в ленте сыграли Карина Разумовская («Мажор»), Артём Ткаченко («Командир»), Пелагея Невзорова («Два холма») и Ольга Медынич («Мой папа не подарок»). Режиссёром драматической картины выступил Иван Китаев («Бывшие»).
Комментарии
