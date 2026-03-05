Скидки
Фильм «Наследник» с Гленом Пауэллом вышел в кинотеатрах России

Фильм «Наследник» с Гленом Пауэллом вышел в кинотеатрах России
Сегодня фильм «Наследник», в котором главную роль исполнил Глен Пауэлл, вышел в кинотеатрах России. Ленту уже можно посмотреть во всех городах страны.

Лента расскажет историю мужчины средних лет, который становится наследником многомиллиардного состояния. Он сразу же понимает, что должен бороться за своё наследие до самого конца, сражаясь с богатыми родственниками.

Главные роли в ленте сыграли Глен Пауэлл («Бегущий человек») и Маргарет Куолли («Субстанция»). Режиссёром ленты выступил Джон Паттон Форд, а вдохновлена она фильмом студии Studiocanal 1949 года «Добрые сердца и короны» с Алеком Гиннессом в главной роли.

