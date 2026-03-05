Эротический сериал «Владимир» вышел на Netflix

Сегодня на Netflix выпустили эротический сериал «Владимир». Все восемь серий уже доступны для просмотра на стриминге, однако в России он не работает.

Шоу представляет собой экранизацию одноимённого романа Джулии Мэй Джонас. Проект повествует о преподавательнице литературы, которая становится одержима своим коллегой-писателем Владимиром. В один момент новое увлечение начинает быть опасным для героини.

Главные роли исполнили Рэйчел Вайс («Мумия»), Джон Слэттери («Мстители: Финал»), Лео Вудалл («Белый лотос») и другие актёры.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.