Эротический сериал «Владимир» вышел на Netflix
Сегодня на Netflix выпустили эротический сериал «Владимир». Все восемь серий уже доступны для просмотра на стриминге, однако в России он не работает.
Шоу представляет собой экранизацию одноимённого романа Джулии Мэй Джонас. Проект повествует о преподавательнице литературы, которая становится одержима своим коллегой-писателем Владимиром. В один момент новое увлечение начинает быть опасным для героини.
Главные роли исполнили Рэйчел Вайс («Мумия»), Джон Слэттери («Мстители: Финал»), Лео Вудалл («Белый лотос») и другие актёры.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Комментарии
