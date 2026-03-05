Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эротический сериал «Владимир» вышел на Netflix

Эротический сериал «Владимир» вышел на Netflix
Комментарии

Сегодня на Netflix выпустили эротический сериал «Владимир». Все восемь серий уже доступны для просмотра на стриминге, однако в России он не работает.

Шоу представляет собой экранизацию одноимённого романа Джулии Мэй Джонас. Проект повествует о преподавательнице литературы, которая становится одержима своим коллегой-писателем Владимиром. В один момент новое увлечение начинает быть опасным для героини.

Главные роли исполнили Рэйчел Вайс («Мумия»), Джон Слэттери («Мстители: Финал»), Лео Вудалл («Белый лотос») и другие актёры.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android