Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершились съёмки пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Завершились съёмки пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые»
Комментарии

Создатели сериала «Папины дочки. Новые» объявили о завершении съёмок пятого сезона. Также подтвердили, что новые серии выпустят весной, однако точную дату пока не говорят.

Фото со съёмок пятого сезона новых «Папиных дочек»

Фото: СТС / START

Фото: СТС / START

Фото: СТС / START

Фото: СТС / START

Фото: СТС / START

Это будет продолжение фильма «Папины дочки. Мама вернулась», в котором к роли Даши вернулась актриса Анастасия Сиваева. По сюжету Даша возвращается к Венику и дочерям, но понимает, что её муж привык жить без жены, а дочки стали слишком взрослыми и самостоятельными. Она пытается понять, как ужиться со своей семьёй.

К своим ролям также вернулись Филипп Бледный, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Вита Корниенко и другие актёры.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android