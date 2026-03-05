Скидки
В кинотеатрах России вышел фильм «Царевна-лягушка 2»

5 марта состоялась премьера фильма «Царевна-лягушка 2». Сказочную ленту уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

По сюжету продолжения героям предстоит одолеть могущественную ведьму Морену, которая с помощью волшебных камней планирует обрести абсолютную власть над всем миром. Василиса волшебным образом попадает в её дворец, исчезнув с собственной свадьбы. Иван отправляется в Тьмутараканское царство, чтобы вернуть невесту и помешать ведьме осуществить её коварные планы.

К своим ролям в сиквеле вернулись Александр Метёлкин, Валентина Ляпина, Никита Кологривый, Алиса Руденко, Роман Курцын и другие актёры. Режиссёром выступил Александр Амиров, постановщик первой части.

