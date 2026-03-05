Скидки
«Телеграм» обошёл WhatsApp по числу пользователей в России

«Телеграм» обошёл WhatsApp по числу пользователей в России
В январе 2026 года «Телеграм» стал самым популярным мессенджером в России, впервые обойдя WhatsApp. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на данные Mediascope.

Так, в январе аудитория «Телеграма» в России достигла 95,9 млн пользователей, а WhatsApp — 89,4 млн. На третьем месте расположился российский мессенджер Max с аудиторией в 73 млн человек. В феврале пользовательская база «Телеграма» просела до 95,6 млн человек, а WhatsApp — до 80,3 млн.

По словам партнёра Comnews Research Леонида Коника, цифры наглядно демонстрируют ситуацию с блокировкой мессенджеров в России. По его мнению, падение аудитории WhatsApp напрямую связано с действиями Роскомнадзора — пользователи стали искать замену и перешли в «Телеграм». После этого замедлять начали и мессенджер Павла Дурова, поэтому многие перешли в Max. При этом эксперт считает, что значительная часть аудитории продолжит пользоваться иностранными сервисами, однако отследить это в статистике будет тяжело.

Вышло обновление «Телеграма»: теги участников, стикеры из фото и запрет копировать текст
