Драма «Посторонний» Франсуа Озона вышла в кинотеатрах России

Драма «Посторонний» Франсуа Озона вышла в кинотеатрах России
Сегодня в российских кинотеатрах вышла драма «Посторонний», которую снял Франсуа Озон, режиссёр фильмов «Франц», «8 женщин», «В доме» и других картин. Он также выступил продюсером и сценаристом этой картины.

Сюжет рассказывает историю равнодушного француза во Французском Алжире, который вскоре после похорон матери убивает неизвестного араба в Алжире. Судебное разбирательство раскрывает детали преступления и характера главного героя.

В главных ролях в «Постороннем» снялись Бенжамен Вуазен, Ребекка Мардер, Пьер Лоттен, Дени Лаван. Премьера ленты состоялась в 2025 году на Венецианском кинофестивале.

