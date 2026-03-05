Скидки
Valve выпустила обновление для CS 2 — расширен балкон на Inferno

Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2 весом около 1,5 ГБ.

Главное изменение коснулось Торговой площадки: предметы, выставленные на продажу, теперь остаются в инвентаре и могут использоваться до момента сделки. Пока лот активен, предмет нельзя модифицировать или использовать для крафта. Также в Терминале добавлена настройка максимальной цены — Торговец оружием будет показывать только подходящие предложения.

На карте Inferno разработчики расширили балкон на точке A, закрыли кладбище на том же плэнте и исправили клиппинг у окна рядом с балконом на втором миде. Карты Warden и Sanctum обновлены до последних версий из мастерской.

Inferno

Фото: Valve

Для создателей карт Valve расширила возможности скриптов: добавлены методы для работы с боезапасом, телепортацией и угловыми скоростями сущностей, а также исправлен ряд ошибок в работе существующих функций.

