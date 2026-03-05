Скидки
Фильм ужасов «Крик 7» вышел в кинотеатрах России

Фильм ужасов «Крик 7» вышел в кинотеатрах России
25 февраля состоялась ранняя премьера фильма ужасов «Крик 7» — новой части культовой серии хорроров. Спустя неделю премьера состоялась и в России.

По традиции хоррор добрался до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Ленту демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, седьмого числа.

«Крик 7» должен был стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). В новом фильме вернётся героиня оригинальных частей, Сидни Прескотт, которая столкнётся с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию.

Хочется кричать, чтобы не заснуть. Почему не стоит смотреть «Крик 7»
Хочется кричать, чтобы не заснуть. Почему не стоит смотреть «Крик 7»
