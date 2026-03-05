Скидки
В России подорожают iPhone, PS5 и гаджеты Samsung из-за конфликта на Ближнем Востоке

В России подорожают iPhone, PS5 и гаджеты Samsung из-за конфликта на Ближнем Востоке
Зарубежные товары могут серьёзно подорожать в России из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов на рынке.

Так, уже в ближайшее время подорожает электроника и различные автозапчасти, которые везут в страну в формате параллельного импорта. Речь идёт о повышении цена на 15-30% в зависимости от товаров и других факторов. Всё дело в обострении ситуации в Ормузском проливе, через который проходит значительный объём контейнерных грузов. Страховые премии для судов в зоне конфликта уже взлетели на 50%, а крупные операторы приостановили транзит.

Основной удар новых цен придётся на популярную технику Apple, Samsung и Sony, а также различные комплектующие для европейских марок и промышленное оборудование. Как отметил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин, через ОАЭ в Россию доставляли от 40 до 60% зарубежных товаров.

Apple анонсировала iPhone 17E — свой самый бюджетный смартфон
