Датамайнер нашёл в файлах CS 2 намёки на возвращение «Патруля»

Комментарии

Датамайнер МОЛЕКУРЯТНИК проанализировал файлы обновления Counter-Strike 2 от 5 марта и обнаружил следы масштабных изменений. По его данным, Valve работает над переработкой системы «Фактор доверия».

Помимо этого, в коде плеера для просмотра записей матчей найдены новые элементы интерфейса. По мнению автора, эти правки могут быть связаны с возвращением системы «Патруль» — инструмента, который позволял игрокам просматривать записи матчей и выявлять нарушителей.

Складывается ощущение, что разработчики собираются либо менять, либо улучшать фактор доверия. Также были замечены изменения в плеере для просмотра записи матча, и, возможно, это делается для патруля.

Система Overwatch существовала в CS:GO и позволяла опытным игрокам выносить вердикты по жалобам на читеров. При переходе на CS 2 в сентябре 2023 года Valve не перенесла этот инструмент в новую версию.

