Новые кадры хоккейного сериала «Седьмой игрок» в духе «Теда Лассо» с Антоном Лапенко

«Кинопоиск» представил новые кадры из сериала «Седьмой игрок» — нового оригинального проекта в духе «Теда Лассо». На них можно увидеть главных героев будущего спортивного шоу, которое выйдет в 2026 году.

Будущий сериал расскажет о хоккейном клубе «Строитель», который болтается на дне турнирной таблицы. Новым директором становится бывший тренер по фигурному катанию. Он намерен изменить тренировочный процесс и стратегию клуба.

Главные роли в проекте сыграют Антон Лапенко («Внутри Лапенко»), Николай Фоменко («Сирота казанская»), Григорий Верник («Игры»), Светлана Немоляева («Служебный роман») и Евгения Замулина («Тайный советник»). Режиссёром выступил Сергей Пикалов («Мажор»).