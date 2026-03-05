Скидки
Новые кадры хоккейного сериала «Седьмой игрок» в духе «Теда Лассо» с Антоном Лапенко
Комментарии

«Кинопоиск» представил новые кадры из сериала «Седьмой игрок» — нового оригинального проекта в духе «Теда Лассо». На них можно увидеть главных героев будущего спортивного шоу, которое выйдет в 2026 году.

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Будущий сериал расскажет о хоккейном клубе «Строитель», который болтается на дне турнирной таблицы. Новым директором становится бывший тренер по фигурному катанию. Он намерен изменить тренировочный процесс и стратегию клуба.

Главные роли в проекте сыграют Антон Лапенко («Внутри Лапенко»), Николай Фоменко («Сирота казанская»), Григорий Верник («Игры»), Светлана Немоляева («Служебный роман») и Евгения Замулина («Тайный советник»). Режиссёром выступил Сергей Пикалов («Мажор»).

Один восторг. Как началось продолжение легендарной «Клиники»
