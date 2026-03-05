Финальная часть четвёртого сезона аниме «Доктор Стоун» выйдет 2 апреля — трейлер

Студия Toho Animation представила полноценный трейлер финальной трети четвёртого сезона аниме «Доктор Стоун». Знаменитый мультсериал вернётся уже 2 апреля в формате 12 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Toho Animation. Права на видео принадлежат Toho Animation.

«Доктор Стоун» — популярное аниме, рассказывающее о внезапном катаклизме на Земле, когда всё человечество обратилось в камень. Гениальный юноша Сэнку Исигами внезапно возвращается к жизни и решает возродить всех остальных людей с помощью науки.

В финальных эпизодах его «Царство науки» отправится на Луну, чтобы положить конец таинственному катаклизму.