«Нелепая, но стильная драма»: критики смешанно оценили «Невесту!» с Кристианом Бэйлом

5 марта состоялась ранняя премьера фильма «Невеста!» — ремейка «Невесты Франкенштейна» 1935 года, с Кристианом Бэйлом в главной роли. Критики уже посмотрели ленту и смешанно оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 60% свежести.

Картину хвалят за стильную съёмку и великолепную игру актёров: Кристиан Бэйл и Джесси Бакли блистают на экране, украшая каждую сцену. Ругают «Невесту!» за странный сюжет и нагромождённость смыслами — пишут, что амбиции режиссёра и сценаристки Мэгги Джилленхол видны невооружённым взглядом, но ей не удалось снять внятный фильм.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Невеста!»

Если вы хотите посмотреть фильм, в котором сочетаются чёрная комедия, мрачная романтика, ужасы, научная фантастика и даже психологическая драма, то эта картина для вас. Вы не будете по-настоящему готовы к «Невесте», но она готова к вам.

Панк-готика с незабываемым визуальным стилем. Фильм «Невеста» не всегда оправдывает ожидания, но творческие эксперименты Мэгги Джилленхол делают его достойным просмотра.

В этой новой интерпретации мифа о Франкенштейне Мэгги Джилленхол берётся за амбициозную двойную роль сценариста и режиссёра. В результате получается перегруженный, тонально неровный фильм, где стиль преобладает над содержанием.

Главные вопросы, которые возникают у вас в голове во время просмотра: что это за фильм и что он должен был означать?

Я нахожу эту готическую мелодраму пресной и невероятно скучной, состоящей из двух бесконечно долгих часов, впустую растрачивающих блестящий актёрский состав.

«Невеста!» расскажет альтернативную историю о знаменитом монстре Франкенштейна. Он вместе с доктором отправляется в Чикаго и пытается создать себе спутницу жизни. Однако между создателем и творением вспыхивает настоящий роман, привлекающий внимание общественности.