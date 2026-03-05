Скидки
Стартовал сериал «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским

Стартовал сериал «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским
5 марта состоялась премьера сериала «Время Счастливых». Драматическое шоу уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Okko и Start, в честь этого стриминги представили постеры с главными героями в различных временных линиях.

Фото: Start/Okko

События проекта разворачиваются сразу в трёх временных линиях. Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается жизнь в долгожданной отдельной квартире номер 13. Но наступают голодные 90-е, настроения в семье уже не назовёшь радужными. Молодой и перспективный кандидат наук Иван вынужден стать репетитором, пока Марина зарабатывает на рынке. А потом наступает 2012 год, наполненный энергией нового времени.

Главные роли в сериале сыграли Тихон Жизневский («Майор Гром») и Ольга Лерман («Калашников»). Режиссёром выступил Илья Силаев («Сёстры»).

