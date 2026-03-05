Скидки
Расписание заключительного дня первой стадии ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2

Сегодня, 5 марта, завершится первая стадия турнира ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждут три матча. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в группах и дальнейшую судьбу участников турнира.

Расписание матчей ESL Pro League Season 23 на четверг, 5 марта

  • 15:30. PARIVISION (Россия) — HEROIC (Европа);
  • 18:00. G2 Esports (Европа) — Ninjas in Pyjamas (Европа);
  • 20:30. 3DMAX (Европа) — Team Liquid (Европа).

Вторая стадия пройдёт с 6 по 10 марта. В игру вступят такие команды, как Team Spirit, FURIA, FaZe Clan и другие. Плей-офф пройдёт с 13 по 15 марта.

