Русский трейлер исторического фильма «Тамерлан» — выход в России 2 апреля

Компания Ray of Sun Pictures выпустила русский трейлер фильма «Тамерлан». Исторический боевик официально выйдет в российском прокате 2 апреля.

Сюжет расскажет о восхождении Тимура Барласа, который известен как великий Тамерлан. Лента повествует о пути молодого воина во время разрушения Монгольской империи в XIV веке. Ему предстоит пройти тяжёлые боевые испытания, чтобы превратиться из бойца в основателя одной из мощнейших империй.

Главные роли исполнили Кристиан Мортенсен («Морская полиция: Лос-Анджелес»), Махеш Джаду («Ведьмак»), Юлдуз Раджабова («Привет, папа») и другие актёры. Режиссёром выступил Джейкоб Шварц (The Highwayman).