Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Финальный трейлер пятого сезона «Пацанов» — премьера 8 апреля

Финальный трейлер пятого сезона «Пацанов» — премьера 8 апреля
Комментарии

Компания Amazon представила финальный трейлер пятого сезона сериала «Пацаны». Последний сезон супергеройского шоу стартует 8 апреля сразу с двух эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Пятый сезон станет финальным для всего сериала. В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. Ранее звёзды шоу отмечали, что ставки в последнем сезоне будут высоки как никогда и ни один герой не застрахован от гибели.

Главные роли в продолжении вновь сыграли Джек Куэйд («Компаньон»), Карл Урбан («Стартрек: Возмездие»), Энтони Старр («Банши») и другие актёры. Шоураннером сериала выступает Эрик Крипке — автор знаменитого шоу «Сверхъестественное».

Материалы по теме
Хочется кричать, чтобы не заснуть. Почему не стоит смотреть «Крик 7»
Хочется кричать, чтобы не заснуть. Почему не стоит смотреть «Крик 7»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android