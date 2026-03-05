Финальный трейлер пятого сезона «Пацанов» — премьера 8 апреля

Компания Amazon представила финальный трейлер пятого сезона сериала «Пацаны». Последний сезон супергеройского шоу стартует 8 апреля сразу с двух эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Пятый сезон станет финальным для всего сериала. В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. Ранее звёзды шоу отмечали, что ставки в последнем сезоне будут высоки как никогда и ни один герой не застрахован от гибели.

Главные роли в продолжении вновь сыграли Джек Куэйд («Компаньон»), Карл Урбан («Стартрек: Возмездие»), Энтони Старр («Банши») и другие актёры. Шоураннером сериала выступает Эрик Крипке — автор знаменитого шоу «Сверхъестественное».