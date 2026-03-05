Рогалик Slay the Spire 2 вышел в раннем доступе Steam с кооперативом

5 марта состоялся релиз Slay the Spire 2 — продолжения культового карточного рогалика. Проект уже доступен в раннем доступе Steam в том числе и в России по цене в 1099 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале Mega Crit. Права на видео принадлежат Mega Crit.

На старте раннего доступа геймеров ждут пять играбельных персонажей, множество новых противников, карт, зелий и секретов. Одной из важных особенностей новинки станет кооператив — отправиться на покорение шпиля можно даже вчетвером. В этом случае игроков ждут абсолютно новые карты, доступные только в мультиплеере.

Slay the Spire 2 — продолжение культового карточного рогалика, вышедшего в 2019 году. В нём необходимо забраться на самый высокий шпиль, пройдя множество комнат в трёх локациях, наполненных разными монстрами, боссами и секретами. Игра пробудет в раннем доступе чуть больше года, после чего её также выпустят на консолях.