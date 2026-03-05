Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игра Слэй зэ Спайр 2 вышла в Стим — где скачать, цена, кооператив, особенности

Рогалик Slay the Spire 2 вышел в раннем доступе Steam с кооперативом
Комментарии

5 марта состоялся релиз Slay the Spire 2 — продолжения культового карточного рогалика. Проект уже доступен в раннем доступе Steam в том числе и в России по цене в 1099 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале Mega Crit. Права на видео принадлежат Mega Crit.

На старте раннего доступа геймеров ждут пять играбельных персонажей, множество новых противников, карт, зелий и секретов. Одной из важных особенностей новинки станет кооператив — отправиться на покорение шпиля можно даже вчетвером. В этом случае игроков ждут абсолютно новые карты, доступные только в мультиплеере.

Slay the Spire 2 — продолжение культового карточного рогалика, вышедшего в 2019 году. В нём необходимо забраться на самый высокий шпиль, пройдя множество комнат в трёх локациях, наполненных разными монстрами, боссами и секретами. Игра пробудет в раннем доступе чуть больше года, после чего её также выпустят на консолях.

Материалы по теме
Грейс дрожит, Леон уничтожает. За что мы полюбили Resident Evil Requiem
Грейс дрожит, Леон уничтожает. За что мы полюбили Resident Evil Requiem
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android