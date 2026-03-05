Скидки
Nothing представила металлический смартфон Phone 4a Pro

Британская компания Nothing представила новые смартфоны — Phone 4a и Phone 4a Pro. Предзаказы на обе модели стартуют 13 марта.

Базовая версия устройства 4a создана в прозрачном стиле, с видимыми деталями. Смартфон получил AMOLED-экран с частотой 120 Гц, с дисплеем 6,78 дюйма, а также камеру в 50 мегапикселей. Phone 4a работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 4.

Видео доступно на YouTube-канале Nothing. Права на видео принадлежат Nothing.

Модель 4a Pro оснащена более крупным дисплеем в 6,83 дюйма и улучшенной камерой с 140-кратным ультразумом. Старшая версия также получила усовершенствованный процессор Snapdragon 7 Gen 4. Кроме того, смартфон выпустят в металлическом корпусе вместо привычного прозрачного.

Видео доступно на YouTube-канале Nothing. Права на видео принадлежат Nothing.

Стоимость Phone 4a составит от € 350 (примерно 32 тыс. рублей), а 4а Pro — от € 480 (примерно 44 тыс. рублей). В розничную продажу гаджеты поступят 27 марта.

