Для Europa Universalis 5 вышел большой патч «Росбах» со множеством изменений

Компания Paradox выпустила большой патч «Росбах» для Europa Universalis 5 под версией 1.1. Он уже доступен всем владельцам игры в Steam после продолжительного бета-тестирования.

Так, вместе с апдейтом в игру добавили две дополнительные скорости — шестую и седьмую — для ещё более быстрого течения партии. Пользователи теперь могут настраивать агрессивность ИИ-ботов, автоматизировать построение армий с шаблонами юнитов, возвращать родные провинции по итогам войн по нажатию одной кнопки и выбирать, какой металл используется для чеканки монет.

Всего разработчики внесли больше 1000 изменений, включая различные события для стран с немецкой культурой, улучшенную экономику, новые реки, страны и провинции, а также семь новых достижений. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном форуме игры или на странице Europa Universalis 5 в Steam.

Обзор Europa Universalis 5: одна из лучших стратегий в истории
