Соавтор «Лучше звоните Солу» снимет криминальный сериал Disinherited

Соавтор «Лучше звоните Солу» снимет криминальный сериал Disinherited
Издание Deadline сообщило что сериал Disinherited («Лишённый наследства») выйдет на американском телеканале FX и стриминговом сервисе Hulu. Шоураннером проекта выступит Питер Гулд — соавтор сериала «Лучше звоните Солу». Дата премьеры драматического шоу пока неизвестна.

Сюжет проекта расскажет о двух сёстрах, которые получают огромное наследство. Теперь им предстоит погрузиться в криминальный мир богатства и выжить.

Главные роли исполнят Виктория Педретти («Призрак дома на холме»), Кира Аллен («Хороший доктор»),
Карл Глусман («Бегущий человек»), Эдди Марсан («Джентльмены») и другие актёры. Продюсером шоу стал создатель детективных фильмов «Достать ножи» Райан Джонсон.

О другом популярном сериале:
Один восторг. Как началось продолжение легендарной «Клиники»
Один восторг. Как началось продолжение легендарной «Клиники»
