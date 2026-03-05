Скидки
Шутер Marathon от авторов Destiny 2 вышел на ПК и консолях

Комментарии

5 марта состоялся релиз шутера Marathon. Новая игра студии Bungie уже доступна на ПК, PS5 и Xbox Series с русской озвучкой. В России игра недоступна из-за ошибки Tapir со стороны разработчиков — обойти ограничение можно с помощью различных игровых утилит.

Видео доступно на YouTube-канале Marathon. Права на видео принадлежат Bungie.

События Marathon разворачиваются в далёком будущем на низкой орбите небесного тела Тау Кита IV. Игроки выступают в роли одного из кибернетических наёмников, который отважился сделать шаг в неизвестность и побороться за выживание и богатства.

На старте игрокам доступны четыре карты — последняя откроется на поздней стадии игры. Пользователи могут отправиться в рейды в одной из шести оболочек, каждая обладает своим набором умений. Весь новый контент для шутера будут выпускать бесплатно, а с новыми сезонами прогресс геймеров будут обнулять.

