Mezii назвал британцев лучше французов в Counter-Strike, футболе и еде

Французская организация Team Vitality опубликовала шуточный пост о расставании с Уильямом mezii Мерриманом. Поводом стало его заявление о том, что британцы лучше французов в трёх вещах: футболе, еде и Counter-Strike.

Спасибо за два года вместе, mezii. Мы никогда не забудем все моменты и трофеи, но из-за неразрешимых разногласий мы решили разойтись. Желаем тебе всего наилучшего.

Mezii присоединился к Team Vitality в 2024 году и за это время стал одним из ключевых игроков состава. По итогам 2025 года HLTV признал его лучшим опорным игроком мира. Тренер GamerLegion Эшли ash Батти ранее отмечал, что mezii стал источником вдохновения для игроков из Великобритании.