Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Mezii назвал британцев лучше французов в Counter-Strike, футболе и еде

Mezii назвал британцев лучше французов в Counter-Strike, футболе и еде
Комментарии

Французская организация Team Vitality опубликовала шуточный пост о расставании с Уильямом mezii Мерриманом. Поводом стало его заявление о том, что британцы лучше французов в трёх вещах: футболе, еде и Counter-Strike.

Спасибо за два года вместе, mezii. Мы никогда не забудем все моменты и трофеи, но из-за неразрешимых разногласий мы решили разойтись. Желаем тебе всего наилучшего.

Mezii присоединился к Team Vitality в 2024 году и за это время стал одним из ключевых игроков состава. По итогам 2025 года HLTV признал его лучшим опорным игроком мира. Тренер GamerLegion Эшли ash Батти ранее отмечал, что mezii стал источником вдохновения для игроков из Великобритании.

Материалы по теме
Team Vitality заработала $ 10 млн призовых в CS — это третий результат в истории
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android