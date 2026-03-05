Скидки
Сборы хоррор-серии «Крик» достигли $ 1 млрд

Сборы фильма ужасов «Крик 7» в мировом прокате достигли $ 104 млн. Такого результата картина добилась почти за неделю с момента выхода — премьера состоялась 27 февраля.

Благодаря успешному старту седьмой части общая касса всех фильмов «Крик» превысила $ 1 млрд. Таким образом, франшиза стала одной из самых прибыльных хоррор-серий в кино, обогнав «Пункт назначения» и «Хищника». По сборам в мировом прокате «Крик 7» пока обгоняет только четвёртую часть, но аналитики прогнозируют дальнейший успех в прокате.

Топ-6 самых кассовых хоррор-франшиз:

  1. «Заклятие» ($ 2,9 млрд)
  2. «Чужой» ($ 1,9 млрд)
  3. «Обитель зла» ($ 1,2 млрд)
  4. «Оно» ($ 1,17 млрд)
  5. «Пила» ($ 1,14 млрд)
  6. «Крик» ($ 1,01 млрд).

В «Крике 7» возвращается героиня оригинальных частей Сидни Прескотт, которая сталкивается с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию. Лента должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»).

Каким получился новый «Крик»:
Хочется кричать, чтобы не заснуть. Почему не стоит смотреть «Крик 7»
