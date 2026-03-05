Скидки
FURIA, 9z и MIBR близки к выходу на мэйджор в Кёльне от Южной и Северной Америки

Комментарии

Борьба за места от Южной и Северной Америки на IEM Cologne Major 2026 вступает в решающую стадию. Прогнозы на основе VRS определяют сегодняшних фаворитов и аутсайдеров квалификационной гонки.

FURIA гарантировала себе место на мэйджоре. Близки к выходу 9z и MIBR — у обеих команд показатель превышает 97%. В зоне квалификации также находятся M80, NRG, paiN, Legacy и Sharks.

Основная борьба развернётся за последние два слота. Сейчас их занимают Passion UA и BESTIA, однако последние результаты команд нестабильны. RED Canids, ODDIK и Imperial находятся в пределах досягаемости и могут вытеснить конкурентов по итогам ближайших LAN-турниров.

До закрытия рейтинга осталось ограниченное число турниров — каждый результат может повлиять на распределение слотов. IEM Cologne Major 2026 пройдёт с 7 по 20 июля в Кёльне с призовым фондом $ 1,25 млн. Всего от региона Americas на турнир попадут 11 команд.

Шансы BC.Game попасть на IEM Cologne Major 2026 упали до 17%
