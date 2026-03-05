В России открылись предзаказы MacBook Neo — цены от 57 тысяч рублей

Российские ритейлеры открыли предзаказы на новый ноутбук компании Apple под названием MacBook Neo. Возможность оформить предварительный заказ на устройство появилось после анонса гаджета 4 марта.

Стоимость MacBook Neo варьируется в зависимости от ритейлеров. Так, например, в магазине DNS оформить предзаказ можно за 56 999 на модель с 256 ГБ памяти и 76 999 рублей — на версию с 512 ГБ. Сами бюджетные ноутбуки должны привезти в Россию с 13 апреля.

Официально старт продаж MacBook Neo начинается 11 марта. Особенностью ноутбука стал смартфонный чип А18 Pro, который ранее использовали для производства iPhone 16 Pro. Благодаря этому создателям удалось сделать устройство более дешёвым, чем предыдущие модели.