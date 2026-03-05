Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России открылись предзаказы MacBook Neo — цены от 57 тысяч рублей

В России открылись предзаказы MacBook Neo — цены от 57 тысяч рублей
Комментарии

Российские ритейлеры открыли предзаказы на новый ноутбук компании Apple под названием MacBook Neo. Возможность оформить предварительный заказ на устройство появилось после анонса гаджета 4 марта.

Стоимость MacBook Neo варьируется в зависимости от ритейлеров. Так, например, в магазине DNS оформить предзаказ можно за 56 999 на модель с 256 ГБ памяти и 76 999 рублей — на версию с 512 ГБ. Сами бюджетные ноутбуки должны привезти в Россию с 13 апреля.

Официально старт продаж MacBook Neo начинается 11 марта. Особенностью ноутбука стал смартфонный чип А18 Pro, который ранее использовали для производства iPhone 16 Pro. Благодаря этому создателям удалось сделать устройство более дешёвым, чем предыдущие модели.

О новом ноутбуке Apple:
Apple представила бюджетный MacBook Neo с железом iPhone 16
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android