«Захватывающий финал». Критики хвалят фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек»

6 марта в некоторых кинотеатрах состоится премьера фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» — продолжение культового сериала, с Киллианом Мёрфи в главной роли. Первые критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её — на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 91% рекомендаций к просмотру.

Обозреватели хвалят картину за динамичное повествование и захватывающую историю: проект идеально подошёл по духу к сериалу «Острые козырьки» и интересно завершил основную сюжетную линию. Критики также отмечают выдающуюся игру Киллиана Мёрфи и Барри Кеогана, благодаря которым у героев происходит отличная «химия». Ругают фильм за слишком малое количество новых идей, из-за чего он ощущается как расширенный эпизод проекта.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек»:

Создатель «Острых козырьков», Стивен Найт, превзошёл самого себя — а это очень высокая планка совершенства. Получилась захватывающая и динамичная история, действие которой разворачивается во время Второй мировой войны.

Рок-саундтрек энергично и стремительно движется вперёд, экран пульсирует стильными замедленными кадрами от режиссёра Тома Харпера, а первоклассный актёрский дуэт Киллиана Мёрфи и Барри Кеогана привносит неожиданную пронзительность в, казалось бы, знакомое противостояние.

Возможно, это не так эмоционально, как хотелось бы, но эта мрачная заключительная глава «Острых козырьков» всё же подводит итог сериала. И за это мы снимаем наши шляпы с заостренными головными уборами.

Фильм «Бессмертный человек» больше похож на визуально потрясающий, расширенный дополнительный эпизод шестого сезона. Ему не удаётся сбалансировать груз всей истории и развития сюжета оригинального сериала.

В этом есть задор, дерзость и настоящая любовь к времени и месту. Но это Томас Шелби и «Острые козырьки», исполняющие свои лучшие хиты в рамках, которая немного напоминает прощальный тур. Эти вершины уже не такие острые, как раньше.

Фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек» выйдет на стриминговом сервисе Netflix уже 20 марта. После премьеры картины франшиза «Острые козырьки» расширится ещё на два сезона сериала. Действие будущего перенесут к следующему поколению семьи Шелби.