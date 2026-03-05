Скидки
PARIVISION вылетела из ESL Pro League Season 23 после разгрома от HEROIC

PARIVISION вылетела из ESL Pro League Season 23 после разгрома от HEROIC
HEROIC обыграла PARIVISION со счётом 2:0 (13:5 на Inferno, 13:6 на Dust2) и вышла во вторую стадию ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2. Для команды Джами Jame Али турнир завершился на 9-11-м местах.

CS 2. ESL Pro League — Season 23 . Групповой этап 1
05 марта 2026, четверг. 15:30 МСК
PARIVISION
Окончен
0 : 2
HEROIC

PARIVISION начинала групповой этап с результатом 2:0, однако проиграла три матча подряд — Legacy, Monte и HEROIC — и не смогла пройти дальше. На обеих картах HEROIC доминировала: на Inferno команда выиграла шесть раундов подряд на стороне CT, а на Dust2 Ясин xfl0ud Коч завершил карту с показателем 17-4. Худшим игроком матча стал Эмиль nota Москвитин с рейтингом 0.54.

На результат PARIVISION мог повлиять плотный календарь: на PGL Cluj-Napoca команда провела 23 карты в восьми сериях. Следующим турниром для состава станет BLAST Open Rotterdam — там PARIVISION сыграет с Ninjas in Pyjamas в стартовом матче.

