PARIVISION вылетела из ESL Pro League Season 23 после разгрома от HEROIC

HEROIC обыграла PARIVISION со счётом 2:0 (13:5 на Inferno, 13:6 на Dust2) и вышла во вторую стадию ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2. Для команды Джами Jame Али турнир завершился на 9-11-м местах.
PARIVISION начинала групповой этап с результатом 2:0, однако проиграла три матча подряд — Legacy, Monte и HEROIC — и не смогла пройти дальше. На обеих картах HEROIC доминировала: на Inferno команда выиграла шесть раундов подряд на стороне CT, а на Dust2 Ясин xfl0ud Коч завершил карту с показателем 17-4. Худшим игроком матча стал Эмиль nota Москвитин с рейтингом 0.54.
На результат PARIVISION мог повлиять плотный календарь: на PGL Cluj-Napoca команда провела 23 карты в восьми сериях. Следующим турниром для состава станет BLAST Open Rotterdam — там PARIVISION сыграет с Ninjas in Pyjamas в стартовом матче.