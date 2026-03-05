Трейлер сериала «Заветы» — продолжение «Рассказа служанки» стартует 8 апреля

Стриминговый сервис Hulu раскрыл точную дату премьеры сериала «Заветы». Продолжение знаменитого шоу «Рассказ служанки» стартует 8 апреля. В этот день выйдут сразу три серии. Авторы также представили большой трейлер проекта.

«Заветы» представляют собой экранизацию одноимённого романа Маргарет Этвуд. Действие произведения происходит спустя 17 лет после «Рассказа служанки». Сюжет повествует о трёх героинях, которые пытаются бороться с радикальной властью в республике Гилеад.

Главные роли в шоу сыграли Чейз Инфинити («Битва за битвой»), Энн Дауд («Способный ученик») и Роуэн Бланчард («Сквозь снег»). Шоураннером сериала выступает Брюс Миллер — один из создателей «Рассказа служанки».