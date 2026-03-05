Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Большой трейлер второго сезона сериала «Друзья и соседи» — премьера 3 апреля

Большой трейлер второго сезона сериала «Друзья и соседи» — премьера 3 апреля
Комментарии

Компания Apple представила большой трейлер второго сезона сериала «Друзья и соседи». Премьера продолжения популярной картины на стриминговом сервисе Apple TV состоится 3 апреля. Всего во второй сезон войдёт 10 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Проект рассказывает историю топ-менеджера Эндрю Купера, который испытывает проблемы на работе и в отношениях с женой. Чтобы сохранить высокий доход, он начинает обворовывать дома богатых соседей из своего района. В продолжении герой продолжит свою преступную деятельность, но ему начнёт мешать новый жилец.

Главную роль вновь исполнил Джон Хэмм («Топ Ган: Мэверик»). В сериал также вернутся Оливия Манн («Служба новостей»), Аманда Пит («Идентификация»), Хун Ли («Воин») и другие актёры.

О новом сериале Гая Ричи:
Гай Ричи вернулся к Холмсу. Стоит ли смотреть «Молодого Шерлока»?
Гай Ричи вернулся к Холмсу. Стоит ли смотреть «Молодого Шерлока»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android