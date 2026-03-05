Авторы Forza Horizon 6 показали восемь минут геймплея с поездкой по Японии

Студия Playground Games представила сразу восемь минут игрового процесса Forza Horizon 6. На них можно увидеть японские пейзажи за рулём американского автомобиля под маркой Saleen. Релиз игры состоится уже через два месяца — 19 мая на ПК и Xbox Series. Позже игра выйдет и на PS5.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Microsoft.

События Forza Horizon 6 развернутся в современной Японии. В этот раз игроки выступят обычным туристом, который приехал исследовать автомобильную культуру Страны восходящего солнца. Сперва ему необходимо пройти отборочный этап, после чего он сможет участвовать в самом фестивале Horizon.

По традиции события Horizon 6 будут разделены на четыре времени года, а особую ставку разработчики делают на японские автомобили. Кроме того, геймеров ждёт самый проработанный город в истории серии — Токио.