«Мы не банк». Глава Team Falcons — о трансферах в Counter-Strike 2

Генеральный директор Team Falcons Моссад Msdossary Альдоссари заявил, что организация не планирует крупных трансферов в составе по Counter-Strike 2 в ближайшее время.

Альдоссари обратился к болельщикам, которые просят подписать конкретных игроков, и объяснил финансовые ограничения клуба.

Понимаю запросы аудитории и то, каких игроков вы просите. Имеете на это полное право. Но также вы должны понять и нашу позицию, сегодня просто не можем подписать абсолютно каждого игрока, которого вы хотите. Я бы и сам хотел видеть каких-то игроков в составе Falcons, но не могу этого сделать. Мы не банк. Да, у нас есть возможности, мы амбициозны, но мы не безлимитный банк.

Состав по Counter-Strike 2 вступил в 2026 год без каких-либо изменений. За это время команда заняла второе место на BLAST Bounty Winter 2026, седьмое-восьмое места на IEM Krakow 2026 и пятое-восьмое места на PGL Cluj-Napoca 2026.