Певицу Бритни Спирс арестовали за вождение в нетрезвом виде

Певицу Бритни Спирс арестовали за вождение в нетрезвом виде
Издание TMZ сообщило об аресте знаменитой певицы Бритни Спирс. Поп-звезду задержали сотрудники Калифорнийского дорожного патруля.

По данным СМИ, Спирс подозревается в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Её отпустил под подписку о невыезде. Теперь певица должна явиться в суд округа Вентура 4 мая. Представители Спирс и сама поп-звезда пока не комментировали информацию журналистов.

Бритни Спирс известна своим скандальным поведением, как и проблемами с законами. Ранее певице предъявили обвинение в столкновении с припаркованным автомобилем и попытке скрыться с места аварии. В итоге её оправдали.

