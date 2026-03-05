Съёмки исторического фильма о Ганнибале с Дензелом Вашингтоном стартуют летом

Издание World of Reel раскрыло детали создания исторического фильма о Ганнибале. По данным СМИ, съёмки проекта стримингового сервиса Netflix стартуют в июне.

Лента расскажет легендарном военачальнике древнего Карфагена по имени Ганнибал. Именно он был заклятым врагом Римской республики и последним важным лидером африканского государства.

Главную роль исполнит знаменитый актёр Дензел Вашингтон («Гладиатор 2», «Тренировочный день»). Режиссёром выступит Антуан Фукуа — автор трилогии «Великий уравнитель». Сюжет проекта написал Джон Логан — соавтор сценария к популярным фильмам «Гладиатор», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «007: Координаты «Скайфолл».