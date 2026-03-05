Режиссёр «Властелина колец» Питер Джексон получит почётную награду на Каннском фестивале

Режиссёр трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» Питер Джексон получит почётную награду на Каннском фестивале. Вручение состоится на церемонии открытия мероприятия 12 мая.

Культовый постановщик получит «Золотую пальмовую ветвь» за достижения в кинематографе. Сам Джексон назвал получение награды одной из величайших привелегий в его карьере.

Получить почётную «Золотую пальму» на Каннском фестивале — одна из величайших привилегий в моей карьере. Канны сыграли важную роль в моем кинематографическом пути. В 1988 году я посетил фестивальную площадку со своим первым фильмом «Инопланетное рагу », а затем в 2001 году мы показали фрагмент из «Властелина колец: Братство кольца». Оба этих события стали важными вехами в моей карьере. Этот фестиваль всегда чествовал смелое, новаторское кино, и я невероятно благодарен организаторам за признание.

Питер Джексон работает в киноиндустрии на протяжении 50 лет. За это время он снял более 20 картин. За третью часть культовой трилогии «Властелин колец: Возвращение короля» постановщик получил три премии «Оскар».