Автор «Жаркого соперничества» снимет сериал про Александра Македонского для Netflix

Автор «Жаркого соперничества» снимет сериал про Александра Македонского для Netflix
Издание Deadline сообщило о разработке нового сериала про Александра Македонского. Дата выхода исторического шоу пока неизвестна. Проект выпустят на стриминговом сервисе Netflix.

Сериал основан на книге «Золотая середина» Аннабель Лион. Действие шоу развернётся в 343 году до нашей эры, а сюжет расскажет о молодости легендарного царя Македонии по имени Александр. Зрителям покажут 13-летнего героя, который стал учеником греческого философа Аристотеля.

Режиссёром и автором сценария сериала выступит Джейкоб Тирни — автор знаменитого спортивного шоу «Жаркое соперничество». Он рассказал, что давно мечтал экранизировать книгу Аннабель Лион и благодарен Netflix за шанс снять проект.

О другом популярном сериале:
Гай Ричи вернулся к Холмсу. Стоит ли смотреть «Молодого Шерлока»?
Гай Ричи вернулся к Холмсу. Стоит ли смотреть «Молодого Шерлока»?
